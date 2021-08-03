Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Крыма призвали туристов не засорять полуостров мусором ● Власти Крыма решили, что полуостров лидирует в рейтинге популярности у российских туристов ● Все ялтинские пляжи открыли для купания ● В Севастополе отдыхающих развернули спиной к морю ● Власти Крыма насчитали к середине лета более четырех млн туристов
Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут
фото © crimea-news.com
Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов. Дул жаркий обжигающий ветер, отчего вода на контрасте казалась еще холоднее.
«Купались в эти дни мы стремительно. Зашел, охладился, проплыл десять метров — и назад на берег, греться», — поделился блогер.
Вот в один из таких «экспресс-заплывов» блогер подслушал разговор двух отдыхающих, которые в море следили за временем. Любопытный мужчина задал вопрос, почему такое временное ограничение. Туристки просветили блогера — только через десять минут пребывания в воде в кожу начинают проникать микроэлементы и полезные вещества, содержащиеся в морской воде.
Открытие заинтересовало путешественника, и он решил подробнее узнать об этом эффекте. В отеле он подключился к Wi-Fi и нашел много информации по этой теме.
«Действительно, морская вода сама по себе оказывает оздоравливающие эффекты на организм», — поделился блогер.
Оказывается, недостаточно дышать морской водой и промывать нос. Пытливый автор канала законспектировал основные моменты, которые почерпнул из статьи врача-дерматокосметолога.
Специалисты действительно рекомендуют находиться в морской воде не менее десяти минут, именно за такое время организм адаптируется к новым температурным условиям. Ускоряются обменные процессы, раскрываются поры, польза от такого купания будет максимальной. К тому же это отличная тренировка сердечно-сосудистой системы.
Содержащийся в морской воде бром помогает расслаблению нервной системы. Море не обязательно должно быть теплым, достаточно +24 градусов. Воздействие длится не более 15 минут, потом соль с тела можно смыть. А вот промывать нос нужно не поверхностной, а водой с глубины, пропущенной через фильтры.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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