Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рост: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса ● Крым ужесточил ограничения для персонала детских лагерей ● Более 150 детей досрочно уехали из севастопольского лагеря «Ласпи» ● Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За 2 августа на территории Крыма зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 2 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 339 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1287 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 190 человек, выздоровевших за весь период – 51 107 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За сутки в городе зарегистрировано еще 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает правительство Севастополя.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 августа на территории Крыма зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.
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