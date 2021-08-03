Снова рост: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки

фото © Новости Крыма

В Севастополе снова рост числа заболевших: за минувшие сутки подтверждено еще 171 случай заболевания COVID-19.

168 человек выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.

Семеро пациентов скончались. Таким образом, за первые два дня августа COVID-19 унес жизни двенадцати человек.

Последний пик суточного прироста заболевших – 175 человек – был зафиксирован 27 июля. После этого количество заболевших стало ежедневно снижаться. Однако со 2 августа был снова зафиксирован рост – 166 человек (после 159 накануне).

Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 21 126 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 18 334 выздоровели, 862 умерли.

За прошедшие сутки на территории республики подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным регионального Минздрава, 190 пациентов выздоровели, четырнадцать человек скончались.

Общее количество заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 60 945 человек. Из них 51 107 выздоровели, общее число жертв достигло 1 793.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 августа на территории Крыма зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.

Снова рост: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 166 случаев заболевания COVID-19. 92 человека выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.

Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе. Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.

В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса. За 31 июля на территории Крыма зарегистрировали 373 случая коронавирусной инфекции.