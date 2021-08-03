Водный кризис
Развитие сюжета: Для поиска воды под Азовским морем обещают пробурить полукилометровые скважины ● Власти Крыма рассказали о сроках подачи иска к Украине из-за «водной блокады» ● В России решили, что в Крыму два года не будет проблем с водой ● В Financial Times написали о «войне» между Россией и Украиной из-за воды для Крыма ● Ялте подарили 40 тонн питьевой воды
Севастополь обеспечен водой на ближайшие два года
фото © Новости Крыма
Севастополь не будет испытывать дефицита воды в ближайшие два года.
Как передает пресс-служба правительства города, об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы обсудили вопросы водоснабжения, и могу сказать, что на ближайшие два года Севастополь совершенно точно обеспечен водой. Все принятые решения с Бельбекским водозабором, с бурением новых скважин, выделением средств способствуют тому, что проблем с водой не будет», – сказал Хуснуллин во время рабочего визита в Севастополь.
Губернатор города Михаил Развожаев в свою очередь добавил, что выделение дополнительных 307 млн рублей позволит завершить обвязку скважин в селе Верхнесадовое и соединить их с водозабором на Бельбеке. Это будет способствовать постоянному пополнению резервуарного парка.
Ранее сообщалось, что специалисты «Росгеологии» добыли из-под Азовского моря первую партию пресной воды и отправили ее в Москву для проведения анализов. Если вода будет надлежащего качества, ее планируется использовать для дополнительного водоснабжения полуострова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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