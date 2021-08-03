Севастополь обеспечен водой на ближайшие два года

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Севастополь не будет испытывать дефицита воды в ближайшие два года.

Как передает пресс-служба правительства города, об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы обсудили вопросы водоснабжения, и могу сказать, что на ближайшие два года Севастополь совершенно точно обеспечен водой. Все принятые решения с Бельбекским водозабором, с бурением новых скважин, выделением средств способствуют тому, что проблем с водой не будет», – сказал Хуснуллин во время рабочего визита в Севастополь.

Губернатор города Михаил Развожаев в свою очередь добавил, что выделение дополнительных 307 млн рублей позволит завершить обвязку скважин в селе Верхнесадовое и соединить их с водозабором на Бельбеке. Это будет способствовать постоянному пополнению резервуарного парка.

Ранее сообщалось, что специалисты «Росгеологии» добыли из-под Азовского моря первую партию пресной воды и отправили ее в Москву для проведения анализов. Если вода будет надлежащего качества, ее планируется использовать для дополнительного водоснабжения полуострова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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