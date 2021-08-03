Самолет из Крыма экстренно сел в Екатеринбурге: отказ гидросистемы

Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, следовавший из Симферополя в Екатеринбург, совершил в аэропорту прибытия вынужденную посадку из-за неисправности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. На борту находилось 148 пассажиров, из которых 41 – дети, никто не пострадал.

«Третьего августа в 05.54 (03.54 по Мск) командир воздушного судна авиакомпании Nordwind, выполняющего рейс 132 по маршруту «Симферополь - Екатеринбург», сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипажем принято решение о посадке в аэропорту «Кольцово» с данной неисправностью», - говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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