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Власть

«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах

14:34 вторник, 3 августа 2021
«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах

фото © Новости Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский помнит скрип крымского песка в мясе крымских рапанов со времен своего детства.

Поэтому он не может согласиться с российской принадлежностью полуострова, который по его мнению, «никогда не будет русской территорией».

Об этом Зеленский рассказал в интервью украинскому телеканалу Дом.

«Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство. Для тебя эти рапаны – вкусные. Когда кушаешь рапаны ищешь где песочек. Потому, что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю», – ударился в ностальгию украинский президент.

«Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория», – добавил Зеленский.

В тексте использованы материалы: Новый день

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