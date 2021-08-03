Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Сакском районе Крыма, в котором пострадали пять человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«По предварительным данным, 2 августа около 15.35 на трассе Славянское – Евпатория водитель легкового автомобиля ВАЗ 21099, за рулем которого находилась женщина, двигаясь со стороны села Славянское (Раздольненский район), при осуществлении обгона совершила столкновение с автомобилем Renault, который осуществлял левый поворот в направлении села Известковое (Сакский район). В результате ДТП пострадали пять человек», – говорится в сообщении.
Четверо пострадавших – пассажир, водитель и два ребенка – находились в автомобиле ВАЗ, кроме того, пострадал водитель Renault. «Все были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи», – добавили полицейские.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Крыму. Полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии в Черноморском районе Крыма, в которой пострадали пять человек.
На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва. В Севастополе мужчина получил многочисленные травмы, упав с обрыва в районе дикого пляжа на мысе Фиолент.
Бизнесмен Бейм рассказал о помощи семье погибшей в ДТП. Глава сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм после смертельного ДТП с его участием заявил, что находится в контакте с пострадавшей семьей.
В Севастополе иномарка улетела с дороги: двое пострадавших. Два человека получили травмы в аварии с участием легкового автомобиля Ford в пригороде Севастополя.
Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП фото
В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.
Снова рост: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки
В Севастополе снова рост числа заболевших: за минувшие сутки подтверждено еще 171 случай заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым
Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.
1 августа
Когда в Крыму станет прохладнее
19 часов назад
Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.