Пять человек пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Сакском районе Крыма, в котором пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, 2 августа около 15.35 на трассе Славянское – Евпатория водитель легкового автомобиля ВАЗ 21099, за рулем которого находилась женщина, двигаясь со стороны села Славянское (Раздольненский район), при осуществлении обгона совершила столкновение с автомобилем Renault, который осуществлял левый поворот в направлении села Известковое (Сакский район). В результате ДТП пострадали пять человек», – говорится в сообщении.

Четверо пострадавших – пассажир, водитель и два ребенка – находились в автомобиле ВАЗ, кроме того, пострадал водитель Renault. «Все были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи», – добавили полицейские.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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