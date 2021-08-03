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Общество

Прогноз погоды в Крыму на вторник 3 августа

00:23 вторник, 3 августа 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 3 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 33, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 32, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью около 26 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 33, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 27, в Феодосии - 27, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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