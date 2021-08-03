Власть
По улице в Симферополе течет «технологический сброс»
Предприятие «Вода Крыма» осуществляет ремонтные работы на улице Ливневая в Симферополе, в связи с чем был произведен технологический сброс воды.
Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.
«Задвижка вышла из строя, мы ее заменим. Как только поменяем, начнем заполнять систему. Это серьезные работы. С ночи мы ведем ремонт, осуществили технологический сброс, осуществили подготовительные работы. Сейчас бригада приступит непосредственно к замене задвижки, планируем к вечеру восстановить водоснабжение», – сообщили в пресс-службе.
С утра пользователи соцсетей публикуют фотографии, запечатлевшие как по улице Дмитрия Ульянова в Симферополе в большом объеме течет вода. «Осуществляется технологический сброс воды по улице Русская – Дмитрия Ульянова. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в «Воде Крыма».
Из-за проводимых работ водоснабжение с полуночи ограничено на переулках Русский, Ореховый, Гавена, на улицах Ливневая, Русская, Зенитная, Гражданская, Качинская, Батумская, Очаковская, Дмитрия Ульянова, Ушакова, Новороссийская, Батурина, Трубаченко, а также в прилегающих кварталах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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