По улице в Симферополе течет «технологический сброс»

Предприятие «Вода Крыма» осуществляет ремонтные работы на улице Ливневая в Симферополе, в связи с чем был произведен технологический сброс воды.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

«Задвижка вышла из строя, мы ее заменим. Как только поменяем, начнем заполнять систему. Это серьезные работы. С ночи мы ведем ремонт, осуществили технологический сброс, осуществили подготовительные работы. Сейчас бригада приступит непосредственно к замене задвижки, планируем к вечеру восстановить водоснабжение», – сообщили в пресс-службе.

С утра пользователи соцсетей публикуют фотографии, запечатлевшие как по улице Дмитрия Ульянова в Симферополе в большом объеме течет вода. «Осуществляется технологический сброс воды по улице Русская – Дмитрия Ульянова. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в «Воде Крыма».

Из-за проводимых работ водоснабжение с полуночи ограничено на переулках Русский, Ореховый, Гавена, на улицах Ливневая, Русская, Зенитная, Гражданская, Качинская, Батумская, Очаковская, Дмитрия Ульянова, Ушакова, Новороссийская, Батурина, Трубаченко, а также в прилегающих кварталах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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