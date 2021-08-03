Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +30
море +26

Власть

По улице в Симферополе течет «технологический сброс»

Предприятие «Вода Крыма» осуществляет ремонтные работы на улице Ливневая в Симферополе, в связи с чем был произведен технологический сброс воды.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

«Задвижка вышла из строя, мы ее заменим. Как только поменяем, начнем заполнять систему. Это серьезные работы. С ночи мы ведем ремонт, осуществили технологический сброс, осуществили подготовительные работы. Сейчас бригада приступит непосредственно к замене задвижки, планируем к вечеру восстановить водоснабжение», – сообщили в пресс-службе.

С утра пользователи соцсетей публикуют фотографии, запечатлевшие как по улице Дмитрия Ульянова в Симферополе в большом объеме течет вода. «Осуществляется технологический сброс воды по улице Русская – Дмитрия Ульянова. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в «Воде Крыма».

Из-за проводимых работ водоснабжение с полуночи ограничено на переулках Русский, Ореховый, Гавена, на улицах Ливневая, Русская, Зенитная, Гражданская, Качинская, Батумская, Очаковская, Дмитрия Ульянова, Ушакова, Новороссийская, Батурина, Трубаченко, а также в прилегающих кварталах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма призвали туристов не засорять полуостров мусором. Крымские власти призвали туристов не оставлять мусор в местах отдыха.

Аварии привели к массовым отключениям воды в пригороде Симферополя. Из-за аварий на водоводе и ремонтных работ на сетях несколько поселков под Симферополем и часть городских улиц остались без воды.

Симферопольцам придумали новые штрафы. Симферопольцам необходимо установить на своих домах таблички с названием улицы и номером дома, в противном случае их ждет штраф.

В Севастополе займутся опасными пляжами. Инициативу правительства по перераспределению бюджетных средств рассмотрели члены бюджетной комиссии Заксобрания.

Общество
Живописный пляж в Крыму заливает неизвестными нечистотами

Живописный пляж в Крыму заливает неизвестными нечистотами фото

Где утечка и кто виновник загрязнения моря — остается загадкой.

Власть
«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах

«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах

Президент Украины Владимир Зеленский помнит скрип крымского песка в мясе крымских рапанов со времен своего детства.

Происшествия
Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП

Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП фото

В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.

Актуальные темы

«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым

Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.

1 августа

Курортный сезон
Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут

Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут

Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов. Дул жаркий обжигающий ветер, отчего вода на контрасте казалась еще холоднее.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации