Наводнения и смерчи: чего ждать Крыму от глобальных изменений климата

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Глобальные изменения климата существенно отразятся на погоде полуострова и приведут к тому, что экстремальные погодные явления в регионе будут проявляться все чаще.

Такое мнение выразил климатолог Владимир Рябов.

Он отметил, что сейчас планета оказалась во власти глобального потепления, которое становится причиной погодных катаклизмов по всему миру.

«Идет глобальная перестройка климата на всей планете и связана она с процессами глобального потепления. Температура увеличивается каждым годом и увеличение температуры воздуха и поверхности планеты ведет к увеличению количества влаги, которая испаряется с поверхности морей и океанов, а это приводит к увеличению образования облаков, что создает неустойчивость атмосферы. Образуется огромные массы облаков, и они переносятся на большие расстояния и, в конце концов, выпадают в виде осадков», - пояснил доцент Агротехнологической академии КФУ, добавив, что где и когда осадки выпадут фактически спрогнозировать невозможно, поскольку это зависит от огромно количества причин.

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«Ливни, наводнения, смерчи. У нас в 2021 году над Черным морем произошло столько смерчей, что их количество превысило среднюю многолетнюю норму. Кроме того, наш полуостров – засушливый регион, а у нас за год выпадает 500 мм осадков. С начала этого года каждый месяц количество выпадающих осадков превышало многолетнюю норму. За эти семь месяцев Крым перебрал по сравнению со средней многолетней нормой», - рассказал Владимир Рябов.

Целый ряд факторов делает полуостров местом «концентрации» экстремальных погодных явлений.

«Если процесс глобального потепления не прекратится, то следует быть готовым, что экстремальные погодные явления будут активизироваться чаще, будут проходить с большей мощностью, и Крым это обязательно затронет. Наш полуостров находится на пути передвижения южноевропейских циклонов, плюс у нас соприкасаются горы и поверхность Черного моря, что вносит еще больший вклад в атмосферную неустойчивость. По логике вещей можно предположить, что Крым и Черноморское побережье России будут в зоне наиболее частых и наиболее сильных атмосферных возмущений», - пояснил климатолог.

По его словам, этот процесс нельзя остановить, но можно замедлить.

«Глобальное потепление связано с уровнем содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере. Водяной пар, который испаряется с поверхности мирового океана – тоже парниковый газ и чем его больше, тем парниковый эффект сильнее. А водяного пара становится все больше. Тут мы ничего не сделаем. А вот поступление углекислого газа можно сократить: перейти на экологические производства, очищать выбросы и бороться с пожарами. Другого пути нет. Расчеты показывают, что если сократить поступление углекислого газа в атмосферу до уровня 1996 года, то процесс глобального потепления существенно замедлится. Он не прекратиться ни при каких обстоятельствах, но станет медленнее», - подчеркнул Владимир Рябов.

Он добавил, что есть теория, что это цикличный процесс и очередная волна естественных колебаний климата, а вскоре начнется обратный процесс. Сам Рябов в этот сценарий не верит.

В конце июня - начале июля по разным странам мира прокатилась волна ливневых дождей и вызванных ими наводнений. На юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты. В Крыму и Краснодарском крае были объявлены режимы ЧС. На полуострове наводнения произошли в Керчи, Большой Ялте, Бахчисарайском районе. На Кубани эпицентр пришелся на Сочи. Также обильные осадки прошли в Москве, Казани и других регионах. Сильные дожди прошли и в США, Китае, Новой Зеландии и других странах.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что причины экстремальных погодных явлений на полуострове кроются сразу в трех факторах: область низкого давления над Черным морем, конвекция и антициклон над центром России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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