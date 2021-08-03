Крымский священник стал мировым рекордсменом по пауэрлифтингу

Клирик евпаторийского Свято-Николаевского собора побил 12 рекордов по жиму своего веса.

Клирик евпаторийского Свято-Николаевского собора иерей Дмитрий Чкана побил 12 мировых рекордов по пауэрлифтингу, сообщила председатель правления Союза православных женщин в Крыму Марина Хомич.

Пять очередных рекордов священнослужитель побил на открытом Кубке Евразии по силовым видам спорта «Светогор ПРО–XI» в Краснодаре. До этого на счету спортсмена было семь аналогичных достижений.

«Пожав штангу собственного веса 100 раз, священник вошел в четверку силачей мира, которые когда-либо жали свой вес на такое количество повторений прямым хватом», — сказала Хомич.

Сейчас Дмитрий Чкана готовится к следующим соревнованиям – Чемпионату Евразии по пауэрлифтингу, который пройдет в крымском Гурзуфе в сентябре.

«Духовное и телесное здоровье – понятия, которые крайне важны в наше непростое время – повальной гаджетизации. Даже взрослые привязаны к телефонам, мало двигаются, оттого и проблем у многих хватает», — задался вопросом отец Дмитрий.

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