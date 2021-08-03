Общество
Крымский священник стал мировым рекордсменом по пауэрлифтингу
Клирик евпаторийского Свято-Николаевского собора побил 12 рекордов по жиму своего веса.
Клирик евпаторийского Свято-Николаевского собора иерей Дмитрий Чкана побил 12 мировых рекордов по пауэрлифтингу, сообщила председатель правления Союза православных женщин в Крыму Марина Хомич.
Пять очередных рекордов священнослужитель побил на открытом Кубке Евразии по силовым видам спорта «Светогор ПРО–XI» в Краснодаре. До этого на счету спортсмена было семь аналогичных достижений.
«Пожав штангу собственного веса 100 раз, священник вошел в четверку силачей мира, которые когда-либо жали свой вес на такое количество повторений прямым хватом», — сказала Хомич.
Сейчас Дмитрий Чкана готовится к следующим соревнованиям – Чемпионату Евразии по пауэрлифтингу, который пройдет в крымском Гурзуфе в сентябре.
«Духовное и телесное здоровье – понятия, которые крайне важны в наше непростое время – повальной гаджетизации. Даже взрослые привязаны к телефонам, мало двигаются, оттого и проблем у многих хватает», — задался вопросом отец Дмитрий.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 2 августа. Сегодня, 2 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Площадку Z.Fest в Крыму снова открыли. Площадка фестиваля Z.Fest в Крыму снова доступна для гостей.
Какой сегодня праздник 1 августа. Сегодня, 1 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 31 июля. Сегодня, 31 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 августа на территории Крыма зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.
На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва
В Севастополе мужчина получил многочисленные травмы, упав с обрыва в районе дикого пляжа на мысе Фиолент.
Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.
В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма
Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.
23 часа назад
Бизнесмен Бейм рассказал о помощи семье погибшей в ДТП
18 часов назад
Когда в Крыму станет прохладнее
16 часов назад
В Симферополе мужчина устроил дебош на АЗС
19 часов назад
В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ
Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.