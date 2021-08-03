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Крымчанки провернули аферу с маткапиталом

20:20 вторник, 3 августа 2021
Крымчанки провернули аферу с маткапиталом

фото © Новости Крыма

Три крымчанки осуждены за мошенничество с материнским капиталом, они получили условные сроки и теперь выплатят Пенсионному фонду РФ суммы размеров материнских сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба Красноперекопского районного суда.

Как оказалось, наказание за незаконное обналичивание материнского капитала получили жительницы Красноперекопска и района: 45-летняя мать троих детей, 40-летняя мать четверых детей и 28-летняя мать двоих  детей.

«В период 2019 года женщины решили незаконным путем обналичить средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий. Каждая из них обратилась к третьим лицам, с помощью которых первая получила на руки 328 тысяч, вторая – 229 тысяч и третья 170 тысяч рублей», - рассказали в суде.

Остальные деньги третьи лица забрали себе в качестве оплаты за оказанные услуги, то есть 80 тысяч, 199 тысяч и 238 тысяч соответственно, уточняют в пресс-службе.Подсудимые свою вину в совершении преступлений признали полностью. Каждой назначено наказание в виде лишения свободы: двум женщинам сроком 1,4 года и одной - 1,6.

«На основании ст. 73 УК РФ назначенные наказания считаются условными. Судом удовлетворены гражданские иски Пенсионного фонда РФ -  два на сумму по 408 тысяч рублей и один – 428 тысяч», - отметили в суде.

Приговор в отношении 40-летней матери вступил в законную силу, в отношении двух других - нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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