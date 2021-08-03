Происшествия
Крымчанин угрожал ножом беременной жене и маленькой дочке
В Крыму будут судить 32-летнего жителя села Приветное, угрожавшего ножом своей беременной жене и 10-летнему ребенку.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
«По версии органа дознания, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставил кухонный нож к животу беременной супруги, чтобы напугать ее. Очевидцем происшествия стала 10-летняя дочь, которая испугавшись за жизнь матери, начала плакать. Увидев ребенка, обвиняемый приставил нож к девочке, угрожая убить ее», - сообщили в пресс-службе.
На этом мужчина не успокоился и на следующий день ударил вторую 8-летнюю дочь кулаком по голове. Он обвиняется в жестоком обращении со своими детьми и угрозе убийством. Уголовное дело направлено в Кировский суд для рассмотрения по существу.
Ранее Кировский районный суд Крыма приговорил местного жителя в девяти годам лишения свободы за убийство инвалида.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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