Общество
Какой сегодня праздник 3 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День арбуза (Watermelon Day)
Фото pixabay.com
3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day).
Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным.
День памяти пророка Иезекииля
Святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями.В плену пророк Иезекииль жил при реке Ховар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем — таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших лица: человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом — подобие престола как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее «подобие Человека», а вокруг Него радуга.
По толкованию отцов Церкви, пресветлое «подобие Человека», сидящее на сапфировом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим.
Онуфрий Молчаливый
В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.
Также сегодня, 3 августа, отмечают такие праздники:
- День поцелуев с зеркалом
- Международный день алопеции (International Alopecia Day)
- День еды (Food Day) в Канаде
- День кучки орехов (National Grab Some Nuts Day) в США
- День клоуна (National Clown Day) в США
- День посадки деревьев в Нигере
- День горчицы (National Mustard Day) в США
- День независимости Нигера
- День флага Венесуэлы
- День Сан-Сальвадора в Сальвадоре
- День вооруженных сил в Экваториальной Гвинее
- День жертв колонизации в Гвинея-Бисау
Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Георгий, Анисим (Онисим), Онуфрий, Семен (Симеон), Евгений, Ревокат, Анна, Иезекииль.
Что происходило 3 августа в прошлые годы
1546 - господство религиозной реакционной политики в Европе: был повешен французский издатель Этьен Доле за печатание работ гуманистов.
1799 - российские военные корабли впервые свободно прошли через проливы Босфор и Дарданеллы, Турция предоставила данное право.
1921 - русский поэт Серебряного века Николай Гумилев был арестован петроградскими чекистами.
1927 - между Берлином (Германия) и Буэнос-Айресом (Аргентина) впервые проведен сеанс телефонной связи.
1932 - дуче Италии Бенито Муссолини нагнетает обстановку в стране: он объявил борьбу с пацифизмом (движение за мир).
1950 - Совет Безопасности ООН заблокировал вступление Китая в ООН.
1960 - Франция предоставила независимость африканскому государству Нигер.
1980 - XXII Олимпийские игры торжественно закрылись в Москве (игры стали известны тем, что около 50 стран бойкотировали их проведение, в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан).
1988 - немецкий летчик-любитель Матиас Руст досрочно выпущен из советской тюрьмы: попал туда за то, что умудрился посадить самолет на Красной площади.
1995 - талибы в районе Кандагара захватили экипаж, совершившего экстренную посадку, самолета Ил-76 (на основании этих событий был снят фильм «Кандагар»).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 августа. Какие праздники будут завтра?
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