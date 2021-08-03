Избил и зарезал: суд вынес приговор убийце инвалида в Крыму

фото © iz.ru

Кировский районный суд Крыма приговорил местного жителя в девяти годам лишения свободы за убийство инвалида, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Яркое Поле в октябре прошлого года. По версии следствия, за месяц до убийства обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил односельчанина и нанес ему множественные травмы.

«Через месяц после произошедшего обвиняемый встретил знакомого на одной из улиц села Яркое Поле и умышленно нанес ему один удар ножом в область груди», - сообщили в ведомстве. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.47-летний обвиняемый признал свою вину и пояснил, что испытывал личную неприязнь к убитому.

Рассмотрев дело по существу, Кировский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «убийство». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура выяснит обстоятельства отравления троих детей угарным газом. Прокуратура Севастополя после отравления троих детей угарным газом начала проверку на предмет законности установки газового оборудования.

В Крыму хотят создать сквер «крымского «Беркута». В Симферополе планируется создать сквер «Крымского Беркута».

В Крыму задержали крупную партию контрафактных сигарет. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в приобретении и попытке сбыта крупной партии сигарет. Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры по РК.

Суд взыскал с бывшего замруководителя «Крымавтотранса» 25 млн рублей. Суд взыскал с бывшего первого заместителя директора государственного транспортного предприятия в Крыму 25 млн рублей.