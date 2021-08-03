Происшествия
Избил и зарезал: суд вынес приговор убийце инвалида в Крыму
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Кировский районный суд Крыма приговорил местного жителя в девяти годам лишения свободы за убийство инвалида, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Яркое Поле в октябре прошлого года. По версии следствия, за месяц до убийства обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил односельчанина и нанес ему множественные травмы.
«Через месяц после произошедшего обвиняемый встретил знакомого на одной из улиц села Яркое Поле и умышленно нанес ему один удар ножом в область груди», - сообщили в ведомстве. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.47-летний обвиняемый признал свою вину и пояснил, что испытывал личную неприязнь к убитому.
Рассмотрев дело по существу, Кировский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «убийство». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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