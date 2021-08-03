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Власть

Из Севастополя в Сочи могут запустить Комету

Из Севастополя в Сочи могут запустить Комету

фото © Форпост

Катерное сообщение между двумя южными города организуют с участием Минпромторга.

Быстроходные катера на подводных крыльях будут осуществлять пассажирские перевозки между Севастополем и Сочи. Об этом в эфире телеканала «РБК» сообщил глава минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Недавно запустили маршрут Сочи – Геленджик – Новороссийск. И дальше следующий этап – мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях «Комета 120» на 120 пассажиров», – отметил Мантуров.

В комментарии директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщил, что городской порт полностью готов к организации подобного сообщения. О дате запуска маршрута и стоимости билетов, по его словам, заранее оповестят в правительстве региона.

Напомним, что первую «Комету 120М» спустили на воду в Севастополе 30 июля 2018 года. Участие в церемонии запуска морского сообщения между Севастополем и Ялтой принимал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ.

В тот же день было объявлено о планах по строительству в городе двух аналогичных судов. Однако позже изготовитель судов – завод «Вымпел» – обратился к правительству Севастополя с просьбой об остановке сотрудничества. Сейчас строительство двух пассажирских «Комет 120М» идет на феодосийском заводе «Море» – сдать суда в эксплуатацию планируется в этом году.

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