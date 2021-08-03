Эксперт рассказал может ли подешеветь отдых в Крыму

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Несмотря на июньские паводки и рост коронавирусной инфекции, Крым и курорты Краснодарского края в этом году переполнены туристами, а стоимость отдыха зашкаливает.

Условия, при которых отдых на российском юге может стать дешевле, в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил президент ОСИГ, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Алексей Волков.

По его словам, рост стоимости отдыха на российском юге спровоцирован высоким спросом на фоне отсутствия механизмов регулирования цен в этом секторе со стороны государства. Кроме того, отельеры стремятся как можно больше заработать, опасаясь нового локдауна.

«Никакого регулирования цен нет. Только осознанность отельеров. Когда есть высокий спрос и поток не меняется, отели повышают цены до предела. Стоимость проживания в некоторых объектах Крыма и Краснодарского края просто зашкаливает. Но бизнес это не беспокоит. Они пытаются компенсировать прошлогодние убытки, пытаются работать здесь и сейчас, опасаясь, новых коронавирусных ограничений», - констатировал гость эфира.

По мнению эксперта, сейчас ситуацию могут изменить только форс-мажорные обстоятельства. Однако в перспективе регулирование цен на отдых будет зависеть от развития конкурентной среды.

«Цены упадут либо из-за каких-то техногенных ситуаций – вроде недавних паводков, либо в ситуации, когда полностью будут открыты все границы – тогда цены будут формироваться не только с учетом рисков, но и с учетом конкуренции».

При этом Волков уверен, что в пятилетней перспективе здоровую конкурентную среду получится создать внутри самого региона:«Существует национальный проект, где заложены большие средства на создание инфраструктуры и новых объектов размещения. Надеемся, что эта инфраструктура привлечет крупных инвесторов, что позволит создать такие условия, что цена будет регулироваться внутри самого Крыма».

Ранее в июле туроператоры назвали самые выгодные пляжные направления для тех, чей отпуск приходится на последние числа июля.

Дешевле всего отдых на 10 дней с вылетом из Москвы обойдется на отечественных черноморских курортах, а также в Абхазии. Так, путевка на двоих в Сочи по системе «все включено» с учетом перелета из Москвы обойдется в 30,3 тыс. рублей, а в Крым – 35,7 тысяч. Цена семидневной путевки в Пицунду или Гагры составит 39,3 тысяч. А вот за «бюджетную» Турцию придется заплатить уже 50,4 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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