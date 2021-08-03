Для поиска воды под Азовским морем обещают пробурить полукилометровые скважины

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Специалисты «Росгеологии» планируют пробурить дополнительные скважины глубиной до 500 метров около берега для «определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря, сообщила пресс-служба компании.

«Компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега», – приводятся в сообщении слова генерального директора «Росгеологии» Сергея Горькова.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита в Крым 30 июля объявил о первой партии пресной воды, которую удалось добыть из находящихся под Азовским морем источников.

Президент России Владимир Путин ранее сказал, что запасы пресной воды имеются в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем. После этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что специалисты приступили к работе по обоснованию возможности добычи пресной воды под Азовским морем.

5 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что для обеспечения Крыма водой с июля начнут бурить скважины в Азовском море. В июне Хуснуллин сказал, что геологоразведка, которая велась в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода.

В июле сообщалось, что власти России намерены потратить еще 300 миллионов рублей на поиск воды под Азовским морем.

Ранее независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».

А Сергей Аксенов утверждал, что найденная под Азовским морем вода оказалась непригодной для подачи в водопроводные сети Крыма из-за высокой минерализации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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