Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +32
море +26

Водный кризис

Для поиска воды под Азовским морем обещают пробурить полукилометровые скважины

09:10 вторник, 3 августа 2021
Для поиска воды под Азовским морем обещают пробурить полукилометровые скважины

фото © master-skvagin.com

Специалисты «Росгеологии» планируют пробурить дополнительные скважины глубиной до 500 метров около берега для «определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря, сообщила пресс-служба компании.

«Компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега», – приводятся в сообщении слова генерального директора «Росгеологии» Сергея Горькова.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита в Крым 30 июля объявил о первой партии пресной воды, которую удалось добыть из находящихся под Азовским морем источников.

Президент России Владимир Путин ранее сказал, что запасы пресной воды имеются в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем. После этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что специалисты приступили к работе по обоснованию возможности добычи пресной воды под Азовским морем.

5 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что для обеспечения Крыма водой с июля начнут бурить скважины в Азовском море. В июне Хуснуллин сказал, что геологоразведка, которая велась в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода.

В июле сообщалось, что власти России намерены потратить еще 300 миллионов рублей на поиск воды под Азовским морем.

Ранее независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».

А Сергей Аксенов утверждал, что найденная под Азовским морем вода оказалась непригодной для подачи в водопроводные сети Крыма из-за высокой минерализации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неожиданно: Крыма нет в списке регионов, куда хотели бы переехать россияне. Люди предпочитают полуострову Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

В Севастополе раскритиковали программу градостроения. Проект государственной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе», рассчитанной до 2030 года и предполагающей более чем полутора миллиардное финансирование, опубликован для обсуждения на сайте регионального правительства.

Власти заявили о создании «концепции развития» симферопольской Каменки. Администрация Симферополя разработала концепцию градостроительного развития Каменского массива.

На стенах ялтинского автовокзала могут появиться арт-объекты. В Ялте определили как минимум три площадки, где планируется разместить арт-объекты — граффити на стенах.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 2 августа на территории Крыма зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва

На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва

В Севастополе мужчина получил многочисленные травмы, упав с обрыва в районе дикого пляжа на мысе Фиолент.

Власть
Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.

Главное за вчера

В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма

Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.

23 часа назад

Власть
В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации