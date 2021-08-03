Аксенов назначил врио главы Минтопэнерго Крыма

Замминистра топлива и энергетики Крыма Олег Петров будет временно исполнять обязанности руководителя Минтопэнерго республики.

Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым Петрова Олега Алексеевича», – сказано в документе.

Как сообщалось, 19 июля Евгений Рукавишников подал в отставку с поста министра топлива и энергетики республики. Он занимал эту должность с декабря 2019 года.

Олег Петров с 1993 по 2015 годы работал в Крыму на различных должностях в органах налоговой инспекции. Также работал в госкомитете Крыма по рыболовству, а также директором по финансам ООО «Группа компаний «Владоград» (Симферополь).

С октября 2018 года – заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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