Власть
Аксенов назначил врио главы Минтопэнерго Крыма
Замминистра топлива и энергетики Крыма Олег Петров будет временно исполнять обязанности руководителя Минтопэнерго республики.
Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.
«Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым Петрова Олега Алексеевича», – сказано в документе.
Как сообщалось, 19 июля Евгений Рукавишников подал в отставку с поста министра топлива и энергетики республики. Он занимал эту должность с декабря 2019 года.
Олег Петров с 1993 по 2015 годы работал в Крыму на различных должностях в органах налоговой инспекции. Также работал в госкомитете Крыма по рыболовству, а также директором по финансам ООО «Группа компаний «Владоград» (Симферополь).
С октября 2018 года – заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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