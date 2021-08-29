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Происшествия

Житель Ялты пытался похитить у севастопольца квартиру

В Севастополе осудили мужчину, который пытался мошенническим способом похитить квартиру местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Как отмечается, на скамье подсудимых оказался житель Ялты 1988 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (покушение на мошенничество в особо крупном размере с лишением права гражданина на жилое помещение).

«Установлено, что, занимаясь оказанием риэлтерских услуг, он узнал от своих знакомых о том, что в Севастополе проживает 55-летний мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками. Севастополец имеет большую задолженность перед различными финансовыми организациями и физическими лицами, при этом в его собственности находится однокомнатная квартира в Гагаринском районе города стоимостью почти 3,2 млн рублей», – говорится в сообщении.

Познакомившись с ним в апреле 2020 года, осужденный начал содействовать постоянному употреблению мужчиной алкоголя, изъял у него документы на жилье, а затем перевез в Ялту, где продолжил обеспечивать спиртными напитками.

«Там он убедил потерпевшего оформить с ним договор купли-продажи севастопольской квартиры, в который внес заведомо недостоверные сведения о совершении оплаты в размере 3 млн рублей. Фактически передавать потерпевшему деньги он не собирался. Летом 2020 года документы для переоформления права собственности на квартиру были предоставлены в МФЦ», – сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что переоформление квартиры не состоялось, так как мужчину задержали.

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и личности виновного, который раскаялся в содеянном и погасил за потерпевшего кредит в размере 700 тысяч рублей, назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – заключили в пресс-службе.

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