Власти Крыма считают «неадекватными» цены на центральном рынке Керчи

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Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк высказал недовольство ценами на центральном рынке Керчи.

«С утра посетил центральный рынок города. Ценовая политика на основные продукты питания – овощи, молочную и мясную продукцию – формируется неадекватно. Цены крайне завышены», – написал он в Фейсбуке.

По словам Гоцанюка, он дал поручение в ближайшее время провести в городе сельскохозяйственную ярмарку.

Реакция властей города на замечания руководства крымского правительства отсутствует.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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