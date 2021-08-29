Власть
В Севастополе пообещали потратить 13 млрд на производственно-логистический комплекс
На инфраструктуру производственно-логистического комплекса в Севастополе направят более 13 млрд рублей, соответствующее соглашение об условиях финансирование подписало Минобороны РФ в рамках форума «Армия-2021».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
«Соглашение определяет условия предоставления финансирования в размере 13,4 млрд рублей для создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, оснащаемых соответствующим оборудованием и предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества ВС РФ, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры производственно-логистического комплекса в Севастополе», - рассказали в ведомстве.
Согласно концессионному соглашению, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» на свои и заемные средства обязуется построить объекты федеральной инфраструктуры, которые впоследствии будут переданы государству, а также коммерческие объекты.
Окончательная стоимость строительства оценивается ориентировочно в 17 миллиардов рублей.
Строительство 24 производственно-логистических комплексов на территории России производится по решению президента РФ и по указанию министра обороны страны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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