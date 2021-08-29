В некоторых городах Крыма могут ввести новые тарифы на отопление

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АО «КрымТЭЦ» продолжит поставлять тепло в жилые микрорайоны Симферополя и Керчи.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил начальник управления инженерной инфраструктуры ЖКХ МинЖКХ РК Роман Восколупов.

Ранее сообщалось, что 1 января 2022 года истекает срок действия распоряжения правительства РФ о работе предприятия в режиме вынужденной генерации, в котором АО «КрымТЭЦ» работало с 2016 года.

После окончания действия документа Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ будут поставлять тепло в дома крымчан себе в убыток без перспектив на развитие. В профильном комитете Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу обещали ходатайствовать перед комиссией по вопросам развития электроэнергетики РФ о пролонгации на год распоряжения правительства о режиме вынужденной генерации, в частности для «КрымТЭЦ».

Однако этого сделано не было: в Минэнергетики РФ ответили, что на 23 августа ходатайство от Крыма о продлении режима вынужденной генерации в правительство и Министерство энергетики РФ не поступало. Комментируя ситуацию с Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ, Восколупов сообщил, что «документы направлялись», но в связи с изменением законодательства не были утверждены.

«Раньше документы должны были направляться за шесть месяцев, но в связи с вступлением нового поправочного документа - за 21 месяц. В результате республика Крым не успела», - сказал начальник управления инженерной инфраструктуры ЖКХ МинЖКХ РК.

При этом он подчеркнул, что отопительный сезон в Крыму состоится в любом случае.

«На сегодняшний день муниципалитеты Симферополя и Керчи написали письма в адрес АО «КрымТЭЦ» в части того, что они не согласовывают выход из вынужденной генерации. На основании этого (письма - ред. ) запускается новая процедура. Сейчас АО «КрымТЭЦ» должно рассчитать свой тариф, подать и утвердить его в Госкомцен РК». Разница из вынужденной генерации будет оплачена со стороны муниципалитетов», - сказал Восколупов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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