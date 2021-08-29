В Керчи семь человек признаны виновными в организации азартных игр

Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи членов организованной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Отмечается, что они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

«В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимые, осведомленные о том, что деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также без полученного разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны запрещена законом, осуществляли деятельность в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных в Керчи», – говорится в сообщении.

Деятельность подсудимых была пресечена в октябре 2019 года.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя в зависимости от степени и роли участия приговорил одного из подсудимых к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, остальных подсудимых к 1 году лишения свободы условно», – говорится в сообщении.

Имена и фамилии осужденных не называются, их комментарии отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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