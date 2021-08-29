В Феодосии жалуются на перевалку мусора, отравляющую жизнь большому району

Жители Феодосии жалуются на пункт перевалочной базы мусора, превративший в ад существование обитателей большого жилого района.

Перевалка по адресу Керченское шоссе – 30 начала работать с 1 января 2020 года. Жители соседнего района тут же возмутились и обратились в различные инстанции.

В администрации города им ответили, что не давали разрешения на использование площадки, а ГУП «Крымэкоресурсы», с которым заключил соглашение пользователь площадки, через пару недель после открытия пункта провело проверку и пришло к выводу, что мусор хранится в закрытом ангаре на бетонной подложке и представляет собой исключительно крупногабаритные или растительные отходы.

Однако жители соседнего квартала утверждают, что на площадку свозят бытовые отходы со всей Феодосии. «Вонь стоит жуткая, пакеты разлетаются, появились крысы, – заявляют горожане, демонстрируя фото свалки под открытым небом. – Это полная антисанитария. Ядовитыми испарениями дышат наши дети, дышим мы».

Отметим, что многоквартирные жилые дома расположены всего в 350 метрах от перевалки, до ближайшего детского сада – менее 500 метров.

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