Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса ● Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19 ● Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч ● В Крыму на месяц закрыли лагерь из-за массовых случаев ОРВИ у детей ● В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение мер профилактики COVID-19
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5809 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 99 человек, выздоровевших за весь период – 60 044 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19. На сегодняшний день среднесуточная заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму составляет 8-12 человек.
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.
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