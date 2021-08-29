Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5809 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 99 человек, выздоровевших за весь период – 60 044 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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