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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:13 воскресенье, 29 августа 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5809 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 99 человек, выздоровевших за весь период – 60 044 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 28 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 309 случаев новой коронавирусной инфекции.

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