Страшнейший американский аллерген захватил Крым

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Крым оказался беспомощным перед сильнейшим аллергеном — завезенной из Америки амброзией.

Растение может не только вызвать сильнейшую аллергию, угробить иммунитет, но и обречь на гибель бархатный сезон в Крыму.

Крымчане и гости полуострова массово жалуются в соцсетях на распространившуюся по полуострову амброзию. Сорняк вызывает тяжелейшие аллергические реакции: удушье, ринит, конъюнктивит, а также прочие прелести недомогания.

При этом на пыльцу амброзии реагируют даже люди, у которых не повышен аллергофон, но чувствительная слизистая оболочка.

Если раньше поля амброзии на полуострове можно было встретить лишь где-то в глуши, то теперь растение заполонило городские окрестности.

Тем временем жители Крыма просят спасти их от опасной напасти и принять действенные меры. Ведь страдают не только крымчане, но и гости курорта, приезжающие оздоровиться. Даже подъезды к главной воздушной гавани республики усеяны зарослями вредителя.

«По пути в аэропорт — все обочины, все в зарослях амброзии. Крым должен встречать гостей луговыми травами, газонами, можжевеловыми рощами и розами. А встречает аллергеном и бурьяном», — негодует крымская общественница Екатерина Горелкина.

Амброзия заполонила не только сельхозугодья, но и крымскую столицу, а также другие города полуострова. Заросли сорняка можно найти на детских площадках и в парковых зонах, где не так давно проводились работы по благоустройству.

«Почему никто не контролирует качество завезенного грунта? Вся завезенная почва, которая используется для облагораживания, заражена сорняком, в итоге вместо клумб мы получаем рассадники амброзии», — констатирует общественница.

Активисты уже обратились к главе Крыма Сергею Аксенову, с просьбой повлиять на ситуацию и обязать муниципалитеты организовать борьбу с аллергеном.

Обращаются крымчане, а также гости полуострова и в региональный Общероссийский народный фронт. Здесь также зафиксировали, что в этом году обращений по поводу амброзии поступило еще больше, чем в предыдущие годы. И это при том, что сезон цветения сорняка еще не достиг пика.

«Мы занимаемся этим вопросом уже несколько лет, но именно в этом году к нам поступает большое количество обращений. Люди жалуются на недомогание и возмущены тем, что властями не проводится полноценная работа по борьбе с амброзией», — поделилась руководитель регионального исполкома ОНФ в Крыму Алла Вертинская.

Она также отметила, что опасного растения становится все больше и больше на улицах, рядом с домами, возле парков.

На самом деле не только в этом году, а за последние 25 лет борьба с амброзией на полуострове была неэффективной. Иначе на что еще можно списать поля сорняков, которые, как язвы, раскинулись по всему Крыму? Площади, зараженные аллергеном в этом году, настолько гигантские, что им не видно ни конца, ни края.

Сорняк можно встретить даже на ЮБК, где раньше его, в отличие от сельскохозяйственных районов, никогда не было, рассказал кандидат фармацевтических наук, заведующий лабораторией фитореабилитации человека Никитского ботанического сада Фархад Меликов.

«Амброзия быстро вытесняет другие растения. Она очень живучая и очень плодовитая. Каждое растение дает тысячи семян, которые способны преодолевать огромные расстояния, вплоть до нескольких сотен километров», — предупредил ученый.

Он отмечает, что в этом сезоне амброзию уже не победить. Но если в ближайшее время компетентные службы, а также муниципальные администрации, фермеры и дачники не предпримут должных мер, то Крым может потерять туристов.

Дело в том, что последние несколько десятков лет многие курортники приезжали в Крым в сентябре, так как во многих других областях России, а также Украины аллерген им не давал дышать. Теперь же и оздоровляющий полуостров становится опасным для аллергиков.

Стоит отметить, что владельцы и арендаторы земельных участков обязаны бороться с опасным сорняком. В противном случае им грозят штрафы. Обычные граждане будут обязаны заплатить от 300 до 500 рублей, должностные лица — от 500 до 1000 рублей, а юридические лица — от 5000 до 10 000 рублей.

Но уже очевидно — чтобы «бой» с амброзией был эффективным, необходимо увеличивать штрафы, а также надзор за произрастанием опасного растения, считает Мелихов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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