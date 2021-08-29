Севастополец взял золото на Паралимпиаде в Токио

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Севастопольский пловец Андрей Граничка смог завоевать золото на Паралимпийских играх в Токио. 24-летний спортсмен оказался быстрее соперников на дистанции 100 метров брассом.

Андрею удалось установить новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за минуту 25,13 секунды.

Соревнования проходили в категории SB5, в которой выступают ребята с низким ростом, имеющие поражение конечностей или потерю двух конечностей.

Перед этим достижением, севастопольскому пловцу также удалось получить серебро Паралимпийских игр на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Ранее Андрей Граничка привез две золотых и три серебряных медали с открытого чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию. Соревнования проходили на острове Мадейра в Португалии. В них приняли участие 370 спортсменов из 47 стран.

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