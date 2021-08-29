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Происшествия

Пьяный крымчанин разгромил чужую машину в Ялте

11:08 воскресенье, 29 августа 2021
Ялта

Ялтинские росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который под покровом ночи камнем разбил чужую машину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на улице Ломоносова.

Патрулирующие город сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что неизвестный мужчина пытается разгромить припаркованный автомобиль. Наряд оперативно прибыл на место происшествия и задержал хулигана.

«Задержанный - неработающий 46-летний местный житель. Ро внешним признакам гражданин находился в состоянии сильного опьянения», - уточнили в Росгвардии. Буйного нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту повреждения имущества проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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