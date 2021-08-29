Происшествия
Пьяный крымчанин разгромил чужую машину в Ялте
Ялтинские росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который под покровом ночи камнем разбил чужую машину.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на улице Ломоносова.
Патрулирующие город сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что неизвестный мужчина пытается разгромить припаркованный автомобиль. Наряд оперативно прибыл на место происшествия и задержал хулигана.
«Задержанный - неработающий 46-летний местный житель. Ро внешним признакам гражданин находился в состоянии сильного опьянения», - уточнили в Росгвардии. Буйного нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту повреждения имущества проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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