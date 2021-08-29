Пьяный крымчанин разгромил чужую машину в Ялте

Ялтинские росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который под покровом ночи камнем разбил чужую машину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на улице Ломоносова.

Патрулирующие город сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что неизвестный мужчина пытается разгромить припаркованный автомобиль. Наряд оперативно прибыл на место происшествия и задержал хулигана.

«Задержанный - неработающий 46-летний местный житель. Ро внешним признакам гражданин находился в состоянии сильного опьянения», - уточнили в Росгвардии. Буйного нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту повреждения имущества проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе ночной гость пробрался в ресторан и съел завтрак охранника. В Севастополе в ресторан грузинской кухни вторгся неизвестный. Инцидент произошел на Одесской улице в хинкальной «Мимино», сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

Автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Феодосии. В Феодосии водитель автомобиля остановился, чтобы пропустить пешехода.

«Ложная тропа» Меганома стала ловушкой для пострадавшего туриста. В Судаке спасли пострадавшего туриста, который во время прогулки получил травму на опасном склоне мыса Меганом.

Пьяный мужчина сбросил собутыльницу с восьмого этажа в Симферополе. Мужчина сбросил свою собутыльницу с восьмого этажа в симферопольском поселке ГРЭС.