Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 29 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных районах высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 32, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 72 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 59 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 70 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 33, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 78 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 63 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 65 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 25, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дожди и похолодание ожидаются в Крыму 1 сентября. Понижение температуры воздуха и осадки ожидаются в Крыму в начале сентября.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 27 августа.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 26 августа.

Прогноз погоды в Крыму на среду 25 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 25 августа.