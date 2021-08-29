Погода в Крыму на 1 сентября: прогноз от ФОБОС

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День знаний в Крыму не омрачится плохой погодой и осадками, на территории полуострова будет тепло и комфортно.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В День знаний ситуация будет определяться антициклональной деятельностью, поэтому прогнозируется переменная облачность, солнечная погода, никаких осадков. Ночью +16… +21, в дневные часы +28…+33 градуса. Ветер северо-западный и западный 2-7 м/с. То есть осень в Крыму стартует с летних позиций», - сказал он.

В целом в начале сентября на полуострове установится погода, соответствующая климатической норме. Ночью +10…+15, днем до +25 градусов. Аномально жаркое лето плавно сменится комфортным бархатным сезоном.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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