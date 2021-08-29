Под Судаком полиция нашла в лесу замаскированную наркоплантацию

Больше сотни кустов культивированной конопли изъяли правоохранители с наркоплантации, обнаруженной в лесу под Судаком, задержав при этом двух подозреваемых.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как пояснили в ведомстве, посадку правоохранители обнаружили на лесной поляне в нескольких километрах от города.

Кусты были посажены вразброс, видимо, чтобы сымитировать дикую растительность, но при более детальном обследовании местности сотрудники обнаружили системы охраны и полива.

«По периметру располагались автоматические фотоловушки, а вода закачивалась из ближайшего колодца с помощью электрогенератора. После непродолжительного наблюдения полицейские заметили двух мужчин, которые, осмотрев растения, принялись их поливать и вносить удобрения. Подозреваемые были задержаны с поличным, ими оказались жители Кировского района республики 1987 и 1997 годов рождения. Они признались, что выращивали наркорастения для личного употребления», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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