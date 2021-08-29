Крыму прочат очередную погодную аномалию

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В начале следующей недели температура воздуха на территории Крымского полуострова взлетит до аномально высоких отметок.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В понедельник выйдем на пик температурного взлета, когда даже ночью будет не ниже +19…+24 градусов, а днем прогнозируется +32…+37. По-прежнему в Крыму переменная облачность, без осадков. Этот температурный фон будет аномально высоким», - сказал Тишковец.

В последний день лета на фоне так называемой «термической депрессии» в регионе возможны ливни, и хоть они несколько снизят температуру, по-прежнему будет жарко.

«Во второй половине дня может выстрелить локальными кратковременными дождями с грозами, собьет температуру на пару градусов, но все равно это +30…+35», - сказал эксперт.

Тепло и без осадков будет и в первый осенний день, воздух прогреется до +33 градусов.

А затем на полуостров придет холодный фронт – с типичными для осени дождями и грозами. «Рубиконом станет 2 сентября, когда подойдет холодный фронт и подтянет гряду облачности, ливней и гроз.

Температура начнет понижаться, ночью +14…+19, днем +26…+31. Финал недели пройдет под господством прохладных воздушных масс, но это понятие относительное, поскольку температура вернется из аномальной жары в климатическое русло сентября, когда ночами будет +10…15, днем до 25 тепла», - отметил Тишковец. И добавил, что морская вода в начале сентября сохранится на уровне +23…+25 градусов, что поспособствует комфортному старту «прекрасного бархатного сезона».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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