Крым пока не готов к отопительному сезону

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Подготовка к отопительному сезону в муниципальных образованиях Крыма проведена примерно на 70%.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе начальник управления инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства министерства ЖКХ Республики Крым Роман Восколупов, некоторые муниципалитеты выполнили соответствующие работы всего на 40%.

«Подготовка к отопительному сезону в завершающей стадии. Много муниципалитетов с процентом готовности 70-80 и выше. Это касается образования, потому что 1 сентября откроются все школы. По образованию степень готовности очень высокая, – сказал Восколупов. – Что касается муниципалитетов, по подготовке особенно многоквартирных жилых домов, есть у нас передовики, которые более 90% обработали и подписали акты, но есть и такие муниципалитеты, которые в стадии готовности только 30-40%».

Он отметил, что работа по подготовке к отопительному сезону ускорена. Подготовка объектов здравоохранения, часть которых находятся в стадии работ по реконструкции или капитальному ремонту, выполнена примерно на 50%.

«На сегодняшний день в Армянске готовность по многоквартирным домам – 90%, Советский район – 77%, Красноперекопский район – 77%, Ленинский район – 94%, Первомайский район – 90%. В отстающих на сегодняшний день пока Симферопольский и Красногвардейский районы – около 40%. Муниципалитеты сделали графики с учетом ликвидации отставания, у них уже нет ни выходных, ни проходных, потому что зима настанет, как всегда, неожиданно», – уточнил Восколупов.

В свою очередь и.о. генерального директора госпредприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Исмет Аблаев сообщил, что готовность сетей и котельных также составляет 70%.

«В течении периода подготовки к отопительному сезону мы своими силами и силами подрядчиков выполняем замену сетей, восстанавливаем теплоизоляцию, реконструируем котельные и насосное оборудование, – сказал Аблаев. – На сегодняшний день в среднем по республике готовность объектов теплоснабжения и центральных тепловых пунктов вместе с теплосетями около 70%. Есть план-график выполнения работ, мы идем согласно графику».

Ранее сообщалось, что власти Ялты планируют завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября. В то же время все социально значимые объекты должны подготовить до 1 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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