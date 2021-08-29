Какой сегодня праздник 29 августа

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Сегодня, 29 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День подразделений специального назначения МВД РФ (День спецназа)

29 августа отмечается день подразделений специального назначения ВВ МВД России. Дата не была выбрана случайно, в 1977 году 29 августа была создана УРСН – учебная рота специального назначения. На базе УРНС со временем был создан легендарный отряд спецназовцев «Витязь». Официально праздник был утвержден в 2006 году по указу президента Российской Федерации «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» и после этого ежегодно празднуется членами внутренних войск специального назначения, которые несут службу или находящиеся в отставке.

Первым командиром УРСН был назначен капитан В.А. Мальцев. Благодаря интенсивным и упорным тренировкам и занятиям, роту удалось в короткие сроки подготовить к выполнению установленных задач с высоким показателем качества на летней Олимпиаде, которая проходила в то время в Москве. Рота неоднократно проводила свои тренировки с формируемой на то время группой «А» КГБ СССР «Альфа». Бойцы роты специального назначения отличались высокой физической силовой подготовкой, в то время как «Альфа» отличалась лучшей огневой мощью.

День почитания иконы Божией Матери Феодоровской

Этот православный праздник отмечается в честь иконы Божией Матери Феодоровской (Костромской). Считается, что она написана евангелистом Лукой.

Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор. По преданию, она была обретена его старшим братом Юрием Всеволодовичем в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца (позже на этом месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь).

Став после гибели брата великим князем Владимирским, князь Ярослав-Феодор в 1239 году благословил оставшейся от брата иконой своего сына Александра, вступившего в брак с полоцкой княжной Брячиславой.

Феодоровская икона — двухсторонняя. На обратной стороне запечатлен образ святой великомученицы Параскевы в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление этого образа связано с супругой Александра Невского.

Хлебный Спас (Спас Нерукотворный)

В народном календаре на этот день выпадает Третий Спас - Спас Нерукотворный. Полное название этого праздника - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Также сегодня, 29 августа, отмечают такие праздники:

- Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа

- Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests)

- День памяти павших героев-защитников независимости Украины

- День шахтера

- День озера Севан в Армении

- День рождения мотоцикла

- День гуляний по крышам

- День бархатных туфелек

- День лимонного сока (National Lemon Juice Day) в США

- День «Больше трав, меньше соли» (More Herbs, Less Salt Day) в США

- День спорта в Индии

- День посадки деревьев в Аргентине

- День китайского рагу «Чоп Суи» (National Chop Suey Day) в США

- День языка Телугу (Telugu Language Day) в Индии

- День Словацкого национального восстания

Сегодня именины празднуют: Никодим, Лаврентий, Иоаким, Сабина, Нил, Спас, Спасий, Алкивиад, Демид (Диомид), Еглон, Мемсамбий, Стаматий, Херимон.

Что происходило 29 августа в прошлые годы

1756 - началась Семилетняя война (1756-1763 гг.): король Пруссии Фридрих II с шестидесятитысячной армией вторгся в Саксонию.

1831 - знаменитый английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

1842 - окончилась Первая Опиумная война между Великобританией и Китаем (англичане получили важный торговый город Гонконг и право торговать через пять китайских портов, кроме этого англичане заставили китайцев выплатить военную контрибуцию в виде 23 миллионов долларов).

1885 - немецкий инженер и конструктор Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл (за свою жизнь совместно с Вильгельмом Майбахом разработал один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания).

1897 - создана Всемирная сионистская организация, основная цельвозвращение евреев на свою историческую родину, Израиль.

1898 - основана компания «Гудиер» (на сегодняшний день считается законодателем моды в производстве автомобильных шин).

1946 - расширение ООН: в состав вошли Швеция, Афганистан и Исландия.

1999 - в Донецке открыли прижизненный памятник выдающемуся легкоатлету Сергею Бубке.

2001 - ученые-генетики обнаружили человеческий ген долголетия.

2009 - по инициативе Казахстана Организация Объединенных Наций провозгласила 29 августа в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 августа. Какие праздники будут завтра?

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