Общество
Какой сегодня праздник 29 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 29 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День подразделений специального назначения МВД РФ (День спецназа)
29 августа отмечается день подразделений специального назначения ВВ МВД России. Дата не была выбрана случайно, в 1977 году 29 августа была создана УРСН – учебная рота специального назначения. На базе УРНС со временем был создан легендарный отряд спецназовцев «Витязь». Официально праздник был утвержден в 2006 году по указу президента Российской Федерации «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» и после этого ежегодно празднуется членами внутренних войск специального назначения, которые несут службу или находящиеся в отставке.
Первым командиром УРСН был назначен капитан В.А. Мальцев. Благодаря интенсивным и упорным тренировкам и занятиям, роту удалось в короткие сроки подготовить к выполнению установленных задач с высоким показателем качества на летней Олимпиаде, которая проходила в то время в Москве. Рота неоднократно проводила свои тренировки с формируемой на то время группой «А» КГБ СССР «Альфа». Бойцы роты специального назначения отличались высокой физической силовой подготовкой, в то время как «Альфа» отличалась лучшей огневой мощью.
День почитания иконы Божией Матери Феодоровской
Этот православный праздник отмечается в честь иконы Божией Матери Феодоровской (Костромской). Считается, что она написана евангелистом Лукой.
Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор. По преданию, она была обретена его старшим братом Юрием Всеволодовичем в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца (позже на этом месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь).
Став после гибели брата великим князем Владимирским, князь Ярослав-Феодор в 1239 году благословил оставшейся от брата иконой своего сына Александра, вступившего в брак с полоцкой княжной Брячиславой.
Феодоровская икона — двухсторонняя. На обратной стороне запечатлен образ святой великомученицы Параскевы в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление этого образа связано с супругой Александра Невского.
Хлебный Спас (Спас Нерукотворный)
В народном календаре на этот день выпадает Третий Спас - Спас Нерукотворный. Полное название этого праздника - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
Также сегодня, 29 августа, отмечают такие праздники:
- Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа
- Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests)
- День памяти павших героев-защитников независимости Украины
- День шахтера
- День озера Севан в Армении
- День рождения мотоцикла
- День гуляний по крышам
- День бархатных туфелек
- День лимонного сока (National Lemon Juice Day) в США
- День «Больше трав, меньше соли» (More Herbs, Less Salt Day) в США
- День спорта в Индии
- День посадки деревьев в Аргентине
- День китайского рагу «Чоп Суи» (National Chop Suey Day) в США
- День языка Телугу (Telugu Language Day) в Индии
- День Словацкого национального восстания
Сегодня именины празднуют: Никодим, Лаврентий, Иоаким, Сабина, Нил, Спас, Спасий, Алкивиад, Демид (Диомид), Еглон, Мемсамбий, Стаматий, Херимон.
Что происходило 29 августа в прошлые годы
1756 - началась Семилетняя война (1756-1763 гг.): король Пруссии Фридрих II с шестидесятитысячной армией вторгся в Саксонию.
1831 - знаменитый английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.
1842 - окончилась Первая Опиумная война между Великобританией и Китаем (англичане получили важный торговый город Гонконг и право торговать через пять китайских портов, кроме этого англичане заставили китайцев выплатить военную контрибуцию в виде 23 миллионов долларов).
1885 - немецкий инженер и конструктор Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл (за свою жизнь совместно с Вильгельмом Майбахом разработал один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания).
1897 - создана Всемирная сионистская организация, основная цельвозвращение евреев на свою историческую родину, Израиль.
1898 - основана компания «Гудиер» (на сегодняшний день считается законодателем моды в производстве автомобильных шин).
1946 - расширение ООН: в состав вошли Швеция, Афганистан и Исландия.
1999 - в Донецке открыли прижизненный памятник выдающемуся легкоатлету Сергею Бубке.
2001 - ученые-генетики обнаружили человеческий ген долголетия.
2009 - по инициативе Казахстана Организация Объединенных Наций провозгласила 29 августа в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 августа. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 28 августа. Сегодня, 28 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Блогер устроил в Крыму переполох с флагом Украины. Популярный украинский блогер Антон Мурафа поздравил из Крыма Украину с Днем независимости.
Крымчанка решила продать свою школьную золотую медаль - очень дорого. Жительница Крыма решила обратить школьные успехи в солидный капитал – в прямом смысле.
Какой сегодня праздник 27 августа. Сегодня, 27 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 29 августа фото
Сегодня, 29 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Украины обещают испортить жизнь Поклонской
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала «Украина 24», что у Киева может быть возможность испортить жизнь депутату Госдумы Наталье Поклонской.
Соцсети Крыма: «Не убивайте нашу природу!»
Фестиваль «Таврида-АРТ», который ежегодно проводится при поддержке администрации президента России, давно обвиняют в варварском отношении к уникальной природе под Судаком.
Кучма рассказал почему Украина потеряла Крым и когда он вернется
Украина потеряла Крым из-за того, что «не стала защищаться против захватчиков. Но оккупирован полуостров не на всегда», считает Кучма.
25 августа
Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченцафото
25 августа
Страшный сон семьи: в Крыму пьяный свекор расправился с невесткой
В Симферополе полицейские задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей невестки.