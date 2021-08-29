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Экс-чиновник стройнадзора Крыма получил семь лет колонии
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Бывший главный консультант отдела управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым осужден за получение взятки в 12 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.
По данным ведомства, в начале прошлого года начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым создал преступную группу, в которую вовлек работников службы, в том числе подсудимого, а также руководителя ООО «Крымская служба технического заказчика».
Он дал указания подчиненным при проведении проверок объектов строительства принуждать руководителей фирм-застройщиков к заключению договоров на оказание услуг строительного контроля с подконтрольной преступной группе фирмой.
Исполняя незаконное указание начальника, подсудимый в ходе проверки потребовал от представителя строительной фирмы заключить такой договор.
В результате «Крымская служба технического заказчика» и коммерческая организация заключили фиктивный договор об оказании услуг по строительному контролю при возведении жилого комплекса в Евпатории. Предприятие должно было передавать злоумышленникам 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства продолжительностью 60 месяцев. Общая сумма взятки составила 12 млн рублей.
Злоумышленников задержали в момент передачи первой части взятки в размере 200 тыс. рублей. Суд приговорил экс-чиновника к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 12,5 млн рублей.
Также он лишен права занимать должности в органах власти сроком на пять лет. Уголовное дело в отношении других участников преступной группы находится в производстве суда.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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