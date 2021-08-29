Происшествия
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели
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Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели.
Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по республике.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 августа по 2 сентября в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.», - говорится в сообщении.
В этот период в республике запретили сжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.
С 30 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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