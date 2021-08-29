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Более 5 млн машин проехало по «Тавриде» за год с момента запуска движения

11:49 воскресенье, 29 августа 2021
Более 5 млн машин проехало по «Тавриде» за год с момента запуска движения

фото © Новости Крыма

Больше 5 миллионов машин проехало по федеральной трассе «Таврида» за год с момента запуска движения на всем ее протяжении.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

«Пять с половиной миллионов транспортных средств проехало по трассе «Таврида» через Крымский мост за год с момента запуска движения. Основная часть этого потока состояла из легкового транспорта, при этом доля заехавших на «Тавриду» и вернувшихся на материк была приблизительно одинакова», – говорится в сообщении.

Из общего числа – 800 тысяч приходится на грузовые автомобили, а 50 тысяч – на автобусы. Наибольшая интенсивность движения отмечалась в июле текущего года – за месяц по трассе проехало более 820 тысяч машин.

«При этом в расчет были взяты только транспортные средства, выезжающие с «Тавриды» на федеральные дороги, либо возвращающиеся в Крым с материковой федеральной дорожной сети. С учетом внутреннего крымского трафика и машин, въезжающих на полуостров с территории Украины, можно резюмировать, что пропускной способности главной крымской трассы с избытком хватит для всего автотранспорта, даже с учетом перспективы роста международного автотуризма и грузовых автоперевозок», – отметили в пресс-службе.

Рабочее движение по четырем полосам «Тавриды» на всем протяжении трассы было открыто 27 августа президентом России Владимиром Путиным.

«Таврида» – это четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Генеральным подрядчиком строительства трассы в 2016 году была определена компания «ВАД».

Длина семи этапов трассы составляет 250,7 км, из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км. Стоимость строительства трассы составила около 150 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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