Власти Украины обещают испортить жизнь Поклонской

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала «Украина 24», что у Киева может быть возможность испортить жизнь депутату Госдумы Наталье Поклонской.

Ранее в Госдуме РФ сообщили о планируемом назначении депутата Натальи Поклонской послом России в Республике Кабо-Верде.

«Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой РФ, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — прокомментировал Кулеба.

С 2014 по 2016 год Наталья Поклонская исполняла обязанности прокурора Крыма.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонскую могут сослать на Острова Зеленого Мыса. Кандидатура зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде.

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