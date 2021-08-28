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В Ялте резко выросла стоимость аренды жилья

14:25 суббота, 28 августа 2021
Ялта
В Ялте резко выросла стоимость аренды жилья

фото © krym-yalta.ru

Ялта возглавила рейтинге самых дорогих в России квартир с посуточной арендой.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито недвижимость».

По данным составителей рейтинга, цена суточной аренды квартиры достигает 55 тысяч рублей в Ялте. На втором месте расположился город Сочи (50 тыс. руб.). Тройку лидеров замыкает Москва (41 тыс. руб.). Севастополь и Санкт-Петербург разделили четвертое место (25 тыс. руб.).

Эксперты отметили, что также в Ялте была зафиксирована самая высокая средняя цена на посуточную аренду квартиры — 3,5 тыс. руб. Далее в рейтинге расположились Сочи (3 тыс. руб.) и Севастополь (2,5 тыс. руб.).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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