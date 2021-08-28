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Коронавирус в Крыму

В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса

В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса

фото © pixabay.com

За минувшие сутки в Севастополе от коронавируса скончались семь пациентов. Общее число летальных случаев в городе с начала пандемии достигло 1005.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по COVID-19.

За сутки в Севастополе выявлено 187 случаев, выздоровели 326 человек.

За весь период пандемии в городе зафиксировано 26 684 случая коронавируса, выздоровело 23 532.

Как передает телеканал RT, за сутки в стране выявлено 19 492 случая коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.

В Севастополе зарегистрировано экзотическое и опасное инфекционное заболевание. В инфекционной больнице Севастополя врачи насколько дней боролись за жизнь горожанина с диагнозом лептоспироз — заболевание, которое в 16% случаев приводит к смерти.

Крымские ученые нашли способ лечения побочного эффекта онкотерапии. Ученые Крымского федерального университета нашли способ профилактики и лечения орального мукозита с помощью витамина B17.

Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 198 новых случаев заболевания COVID-19.

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