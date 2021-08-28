В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса

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За минувшие сутки в Севастополе от коронавируса скончались семь пациентов. Общее число летальных случаев в городе с начала пандемии достигло 1005.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по COVID-19.

За сутки в Севастополе выявлено 187 случаев, выздоровели 326 человек.

За весь период пандемии в городе зафиксировано 26 684 случая коронавируса, выздоровело 23 532.

Как передает телеканал RT, за сутки в стране выявлено 19 492 случая коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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