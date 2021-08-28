Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19 ● Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч ● В Крыму на месяц закрыли лагерь из-за массовых случаев ОРВИ у детей ● В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение мер профилактики COVID-19 ● Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса
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За минувшие сутки в Севастополе от коронавируса скончались семь пациентов. Общее число летальных случаев в городе с начала пандемии достигло 1005.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по COVID-19.
За сутки в Севастополе выявлено 187 случаев, выздоровели 326 человек.
За весь период пандемии в городе зафиксировано 26 684 случая коронавируса, выздоровело 23 532.
Как передает телеканал RT, за сутки в стране выявлено 19 492 случая коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.
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