Власть
В Крыму закрыли пекарню, сказали, что булки вне закона
В Крыму в Симферопольском районе правоохранители накрыли цех по производству кондитерских изделий.
На нем нелегально работали трудовые мигранты, рассказала «Таврида».
«Установлено, что на предприятии работали 25 иностранцев, находящихся на территории РФ с нарушением законодательства. Их деятельность документально подтверждена записями в журнале выплат денежных средств, а также видеорегистраторов», – отмечено в сообщении.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения по режиму их пребывания на территории Крыма. На данный момент возбужден ряд административных дел. Общая сумма штрафа может достигать от 250 до 800 тысяч рублей за привлечение к труду каждого иностранного работника.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму гражданина Украины посадили на 12,5 лет. За попытку сбыта крупной партии марихуаны 33-летнего жителя Украины приговорили к длительному сроку заключения в колонии строгого режима.
На въезде в Крыму у гражданина Украины изъяли 150 тысяч долларов. Пограничники на въезде в Крым задержали гражданина Украины, который пытался ввезти на полуостров более 150 тысяч долларов.
Житель Севастополя предстанет перед судом за «оправдание нацизма». Следкомитет завершил следствие по делу в отношении 25-летнего севастопольца, который обвиняется в оправдании нацизма.
На продавцов бахчи в Симферополе составили 20 протоколов. Власти Симферополя на сегодняшний день составили около 20 административных протоколов по факту стихийной торговли арбузами и дынями.
Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.
Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности видео
Пожар в доме по улице Кривошты, 10 локализован. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на боевых участках.
«Только много обещает»: симферопольцы об Аксенове
Пользователь Facebook Анжелика Пахомова задала в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» вопрос симферопольцам, спросив, произошло ли у кого-либо из людей чудо после обхода губернатором Сергеем Аксеновым и его «свитой» местных дворов.
Кучма рассказал почему Украина потеряла Крым и когда он вернется
Украина потеряла Крым из-за того, что «не стала защищаться против захватчиков. Но оккупирован полуостров не на всегда», считает Кучма.
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Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченцафото
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