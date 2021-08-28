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Власть

В Крыму закрыли пекарню, сказали, что булки вне закона

08:43 суббота, 28 августа 2021

В Крыму в Симферопольском районе правоохранители накрыли цех по производству кондитерских изделий.

На нем нелегально работали трудовые мигранты, рассказала «Таврида».

«Установлено, что на предприятии работали 25 иностранцев, находящихся на территории РФ с нарушением законодательства. Их деятельность документально подтверждена записями в журнале выплат денежных средств, а также видеорегистраторов», – отмечено в сообщении.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения по режиму их пребывания на территории Крыма. На данный момент возбужден ряд административных дел. Общая сумма штрафа может достигать от 250 до 800 тысяч рублей за привлечение к труду каждого иностранного работника.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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