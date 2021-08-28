Власть
В Крыму устроили танцы с танками
На форуме Армия-2021 в Севастополе три танка «станцевали вальс» рядом с бегающими танцовщицами.
Странный танец с танками показали посетителям форума Армия-2021 в Крыму. Шоу с военной техникой прошло 27 августа, соответствующее видео активно обсуждается в соцсетях.
Как свидетельствуют отснятые кадры, помимо шествия боевой техники и соревнований машин власти решили порадовать гостей «вальсом» танков.
Организаторы воткнули в пушку одного из танков корзину с цветами. Всего в танце приняли участие три единицы техники и бегающие рядом девушки.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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