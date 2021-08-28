Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +31
море +26

Власть

В Крыму устроили танцы с танками

15:31 суббота, 28 августа 2021

На форуме Армия-2021 в Севастополе три танка «станцевали вальс» рядом с бегающими танцовщицами.

Странный танец с танками показали посетителям форума Армия-2021 в Крыму. Шоу с военной техникой прошло 27 августа, соответствующее видео активно обсуждается в соцсетях.

Как свидетельствуют отснятые кадры, помимо шествия боевой техники и соревнований машин власти решили порадовать гостей «вальсом» танков.

Организаторы воткнули в пушку одного из танков корзину с цветами. Всего в танце приняли участие три единицы техники и бегающие рядом девушки.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Блогер устроил в Крыму переполох с флагом Украины. Популярный украинский блогер Антон Мурафа поздравил из Крыма Украину с Днем независимости.

Крымчанка решила продать свою школьную золотую медаль - очень дорого. Жительница Крыма решила обратить школьные успехи в солидный капитал – в прямом смысле.

Какой сегодня праздник 27 августа. Сегодня, 27 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

На выходных на Ай-Петри откроют новый экстремальный маршрут. 28 августа в одном из самых живописных мест Крыма, на горе Ай-Петри, КРОО «Фрирайт» откроет новый туристический объект — «Небесную тропу».

Коронавирус в Крыму
Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.

Происшествия
Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности

Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности видео

Пожар в доме по улице Кривошты, 10 локализован. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на боевых участках.

Власть
Аксенов приказал срочно пересчитать все ямы Крыма

Аксенов приказал срочно пересчитать все ямы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил определить чиновников, ответственных за регулярный подсчет ям на полуострове.

Курортный сезон
Отдых в Крыму неожиданно подешевел

Отдых в Крыму неожиданно подешевел

В сентябре отдых на морских курортах значительно подешевел, в частности пакетные туры в Крым упали в цене до 40%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации