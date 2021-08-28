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Происшествия

В Крыму спасли четверых девушек с опасного горного склона над морем

17:17 суббота, 28 августа 2021
В Крыму спасли четверых девушек с опасного горного склона над морем

фото © Новости Крыма

В Судаке спасли четверых девушек, которые во время прогулки по горе Алчак-Кая оказались в труднодоступном месте и не смогли самостоятельно спуститься.

Об этом сообщает республиканский главк МЧС. Инцидент произошел накануне вечером.

На помощь пострадавшим оперативно выехала группа спасателей. В ходе поисковой операции они нашли туристок и помогли им спуститься вниз.

«Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению, спуску девушек с помощью альпинистского снаряжения и вывода в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждались», - рассказали в МЧС.

В проведении поисково-спасательных работ были задействованы четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму. Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.

Застряли на скале: в Крыму провели операцию по спасению туристов. Крымские спасатели сняли с уступа скалы туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Спасатели сняли с опасного склона в Новом Свете двух туристов. Двое туристов из Евпатории, гуляя по склонам горы Коба-Кая в Новом Свете, оказались на сыпучем склоне и не смогли самостоятельно спуститься вниз.

Каждый день происшествие: МЧС рассказали о пострадавших в горах Крыма. Три человека за последние три дня не смогли самостоятельно спуститься с гор Крыма. Причина – или плохое самочувствие из-за перегрева и солнечного удара, или травмы.

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