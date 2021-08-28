В Крыму спасли четверых девушек с опасного горного склона над морем

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В Судаке спасли четверых девушек, которые во время прогулки по горе Алчак-Кая оказались в труднодоступном месте и не смогли самостоятельно спуститься.

Об этом сообщает республиканский главк МЧС. Инцидент произошел накануне вечером.

На помощь пострадавшим оперативно выехала группа спасателей. В ходе поисковой операции они нашли туристок и помогли им спуститься вниз.

«Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению, спуску девушек с помощью альпинистского снаряжения и вывода в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждались», - рассказали в МЧС.

В проведении поисково-спасательных работ были задействованы четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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