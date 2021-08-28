Бизнес
Цены на бензин в Симферополе замерли после сильного скачка
фото © Today.ua
Средние розничные цены на дизельное топливо и бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум, АИ-98 на автозаправочных станциях Симферополя не изменились за последнюю неделю, сообщает Крымстат.
«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов (ГСМ) по городу Симферополю по состоянию на 23 августа, в сравнении с 16 августа текущего года, цены на основные виды моторного топлива остались без изменений», - говорится в сообщении.
Согласно предоставленным данным, средняя розничная цена на ДТ составила 52,81 рубля, бензина АИ-92 - 50,22 рубля, АИ-95 и АИ-95 премиум - 54,25 рубля, АИ-98 и выше - 62,89 рубля.
В начале августа на полуострове был зафиксирован значительный рост розничных цен на АЗС.
В первую неделю месяца в Крыму бензин подорожал на 24-26 копеек, в Севастополе - на 5-6 копеек. При этом в большинстве регионов России рост цен на топливо не превышал 20 копеек.
По мнению главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, до конца года стоимость топлива в рознице до конца года повысится в среднем на 1,5%. При этом, уверен эксперт, подорожание будет происходить плавно, без резких скачков. Сдерживающими факторами Баженов назвал запасы, сформированные розничными игроками топливного рынка, и предстоящие в сентябре выборы в Госдуму РФ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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