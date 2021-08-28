«Только много обещает»: симферопольцы об Аксенове

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Пользователь Facebook Анжелика Пахомова задала в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» вопрос симферопольцам, спросив, произошло ли у кого-либо из людей чудо после обхода губернатором Сергеем Аксеновым и его «свитой» местных дворов.

«Лично у нас не произошло. Печально, а сколько обещаний было и на карандаш все фиксировали. И на этом все. Наш дом на проспекте Победы, 218 посетили в мае этого года. Было поднято 11 острых для дома вопросов, таких как захват общего имущества администрацией города, судимся уже три года, межевание территории - этот вопрос мы с горем пополам решили и то за наши деньги. Была обещана детская площадка, но, увы, ее нет и не будет. «Крымтеплокоммунэнерго» должно было заменить трубу на определенном участке, так как при отопительном сезоне ее в этом месте рвет. Ремонту она уже не подлежит. Мы каждую неделю от коммунальщиков слышим обещание: со следующей недели начнем, и так три месяца, а уже зима на носу и это пугает», - написала жительница Симферополя.

По ее словам, власти также не могут решить вопрос стихийной торговли под домом.

«25 лет мы страдаем от стихийщиков, уже юбилей можно отметить. И остальные вопросы так и не решены. Это провал. Вроде и хороший посыл пообщаться с людьми, послушать проблемы, помочь. Вот я и хочу узнать у людей: кому-нибудь помогли, хоть порадоваться за вас... <…> И еще, Сергей Валерьевич, мы помним вашу фразу: «не переживайте, я ваш дом не брошу», а мы наивные поверили», - пожаловалась крымчанка.

Люди в соцсети поддерживают публикацию лайками и активно оставляют комментарии.

«Лично была на приеме у Сергея Валерьевича где он обещал содействие и пригласить через месяц повторно. Обещанного ждем два года и все что получили - еще несколько диагнозов в подарок ребенку-инвалиду! До сих пор не верится, что такое может быть!» - написала Гульсум Халикова.

«Вам обещали и вам все мало?» - пошутил блогер Александр Талипов.

«По улице Ковыльная был большой обход. На сегодняшней день половину вопросов решили», - написал Алексей Громов, посоветовав активно обращаться по всем вопросам к губернатору вплоть до 19 сентября.

Власти увидели обращение Анжелики Пахомовой: управление информации и пресс-службы главы РК попросило у нее контактные данные для обратной связи.

Официальный представитель городской мэрии Андрей Черниченко написал, что постановлением администрации Симферополя утверждена документация по планировке территории.

«Нарушений в части законности пристройки к квартире №3 в МКД по проспекту Победы, 218 проведенной проверкой не установлено. Очередное судебное заседание по рассмотрению гражданского дела относительно принадлежности тамбура подъезда №2 назначено на 23 сентября», - написал Черниченко.

По его словам, будет рассмотрена возможность внесения дворовой территории по проспекту Победы, 218 в программу благоустройства 2023 года.

«При выделении дополнительного финансирования будет рассмотрена возможность переноса реализации благоустройства на более ранний срок», - написал представитель мэрии.

Ранее пользователь Вконтакте Сергей Гороховский написал в комментарии к публикации на странице главы Крыма относительно ощущения, что все выезды Сергея Аксенова с проверками во дворы столицы республики являются своего рода предвыборными технологиями и агитацией.

«С кем Вы встречаетесь в середине буднего дня? Трудоспособные люди, удивитесь - на работе! Так еще и никто не знает где вы будете: то ли на Кечкеметской, то ли на Киевской. Может надо составить график на выходные указать где конкретно будете, люди смогут к этому времени подойти и пообщаться с Вами», - обратился к Аксенову пользователь социальной сети, комментарий которого другие крымчане поддержали «лайками».

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