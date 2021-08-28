Происшествия
Страшный сон семьи: в Крыму пьяный свекор расправился с невесткой
фото © Новости Крыма
В Симферополе полицейские задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей невестки.
Об этом сообщает республиканский главк МВД. Тревожный сигнал поступил в полицию от врачей одной из городских больниц.
Они сообщили, что ночью из дома по улице Красноармейской доставили 45-летнюю женщину с переломами костей лица и ребер. Оперативники отправились в медучреждение и выяснили, кто проявил в отношении пострадавшей такую жестокость.
«Прибывшим в больницу правоохранителям женщина рассказала, что агрессивно настроенный свекор после совместного употребления спиртных напитков нанес ей множественные удары по лицу и телу», - рассказали в МВД.
Подозреваемого задержали по горячим следам.
Как оказалось, симферополец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за избиение своих родственников. В этом преступлении он тоже признался. Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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