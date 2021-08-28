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Общество

Соцсети Крыма: «Не убивайте нашу природу!»

16:05 суббота, 28 августа 2021
Соцсети Крыма: «Не убивайте нашу природу!»

фото © Новости Крыма

Фестиваль «Таврида-АРТ», который ежегодно проводится при поддержке администрации президента России, давно обвиняют в варварском отношении к уникальной природе под Судаком.

Однако организаторы этого массового мероприятия снова дали крымчанам повод для возмущения.

Очередной «Таврида-АРТ» запланирован на сентябрь. По информации крымских активистов, незадолго до начала мероприятия на территории, прилегающей к фестивалю, срезали уникальную зеленую растительность.

Елена Беширова Там же и дрок растет!!!! Вот же упыри!!!!!

Таня Быковец Чтобы никто не спрятался в кустах!

Александр Гуд-Елкин И все это еще наверняка оправдают антитеррористическими мерами! Когда сами являются эко-террористами высшей пробы!

Елена Мельникова А про птиц, которые там останавливаются на отдых перед перелетом, конечно, всем плевать. Долго еще природа будет терпеть?

Эскендер Тархан А потом заголовки типа «ливень смыл уникальный пляж».

Светлана Верба Не было бы «счастья», так варвары пришли(( Во всем мире в чести озеленение, а здесь эксперимент «выжженной земли»?

Александр Горный Варвары уничтожают Меганом ради “Тавриды-Арт»... Крымские власти молчат. Есть ли власть в Крыму? Отвечу то, что думаю – нет. Это экологическое преступление мирового масштаба, а они молчат.

Заир Смедля Если бы тех, кто сейчас у власти, интересовала уникальная природа Крыма, они ее бы не уничтожали, так же, как историю края и ее население! Так как Крым интересен им как геостратегический объект и военная база, уничтожение всего вышеперечисленного будет только продолжаться!

Rustem Abkadyrov Молодежный фестиваль Таврида-Арт в бухте Капсель уничтожил природные ландшафты на площади сотен гектаров. Разрыты холмы, вырыты котлованы, снят почвенно-растительный покров. И все это ради монтажа, как они выражаются, арт-объектов. Ни на одно из обращений местных жителей и экологов не было получено содержательных ответов. Документы на проведение земляных работ отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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