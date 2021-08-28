Общество
Соцсети Крыма: «Не убивайте нашу природу!»
фото © Новости Крыма
Фестиваль «Таврида-АРТ», который ежегодно проводится при поддержке администрации президента России, давно обвиняют в варварском отношении к уникальной природе под Судаком.
Однако организаторы этого массового мероприятия снова дали крымчанам повод для возмущения.
Очередной «Таврида-АРТ» запланирован на сентябрь. По информации крымских активистов, незадолго до начала мероприятия на территории, прилегающей к фестивалю, срезали уникальную зеленую растительность.
Елена Беширова Там же и дрок растет!!!! Вот же упыри!!!!!
Таня Быковец Чтобы никто не спрятался в кустах!
Александр Гуд-Елкин И все это еще наверняка оправдают антитеррористическими мерами! Когда сами являются эко-террористами высшей пробы!
Елена Мельникова А про птиц, которые там останавливаются на отдых перед перелетом, конечно, всем плевать. Долго еще природа будет терпеть?
Эскендер Тархан А потом заголовки типа «ливень смыл уникальный пляж».
Светлана Верба Не было бы «счастья», так варвары пришли(( Во всем мире в чести озеленение, а здесь эксперимент «выжженной земли»?
Александр Горный Варвары уничтожают Меганом ради “Тавриды-Арт»... Крымские власти молчат. Есть ли власть в Крыму? Отвечу то, что думаю – нет. Это экологическое преступление мирового масштаба, а они молчат.
Заир Смедля Если бы тех, кто сейчас у власти, интересовала уникальная природа Крыма, они ее бы не уничтожали, так же, как историю края и ее население! Так как Крым интересен им как геостратегический объект и военная база, уничтожение всего вышеперечисленного будет только продолжаться!
Rustem Abkadyrov Молодежный фестиваль Таврида-Арт в бухте Капсель уничтожил природные ландшафты на площади сотен гектаров. Разрыты холмы, вырыты котлованы, снят почвенно-растительный покров. И все это ради монтажа, как они выражаются, арт-объектов. Ни на одно из обращений местных жителей и экологов не было получено содержательных ответов. Документы на проведение земляных работ отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму появились огромные грибы размером с футбольный мяч. Крымский полуостров рай для любителей тихой охоты – грибы можно собирать практически круглый год, даже 1 января.
С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП. Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.
Белую скалу в Крыму пытаются защитить от парковки на вершине. Летавшие у массива воздушные шары создавали соблазн для автомобилистов заезжать прямо на гору.
Севастополь утопает в амброзии. Опасный аллерген становится основным элементом в озеленении общественных пространств города-героя.
Власти Украины обещают испортить жизнь Поклонской
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала «Украина 24», что у Киева может быть возможность испортить жизнь депутату Госдумы Наталье Поклонской.
Соцсети Крыма: «Не убивайте нашу природу!»
Фестиваль «Таврида-АРТ», который ежегодно проводится при поддержке администрации президента России, давно обвиняют в варварском отношении к уникальной природе под Судаком.
В Крыму спасли четверых девушек с опасного горного склона над морем
В Судаке спасли четверых девушек, которые во время прогулки по горе Алчак-Кая оказались в труднодоступном месте и не смогли самостоятельно спуститься.
Кучма рассказал почему Украина потеряла Крым и когда он вернется
Украина потеряла Крым из-за того, что «не стала защищаться против захватчиков. Но оккупирован полуостров не на всегда», считает Кучма.
25 августа
Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченцафото
25 августа
Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности видео
Пожар в доме по улице Кривошты, 10 локализован. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на боевых участках.