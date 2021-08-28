Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч ● В Крыму на месяц закрыли лагерь из-за массовых случаев ОРВИ у детей ● В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение мер профилактики COVID-19 ● Почти тысяча смертей: сводка по COVID-19 в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 329 случаев коронавируса
Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19
На сегодняшний день среднесуточная заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму составляет 8-12 человек.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«В среднем в сутки регистрируется от 8 до 12 случаев заражения коронавирусом среди детей. Сейчас дети разобщены: школы не работают, детские садики – тоже. Пока у нас такие среднесуточные цифры заболеваемости», - сказала главный санитарный врач Крыма.
Главный внештатный специалист Минздрава Крыма по инфекционным болезням у детей Людмила Прокудина отметила, что в республике зафиксированы тяжелые случаи течения коронавируса у несовершеннолетних, но они единичны.
«Летальных исходов у нас, к счастью, нет. У нас все исходы благоприятные. Но, отмечу, что около 90% детей болеют легкой или бессимптомной формой коронавируса, причем проходят они без последствий. Сейчас рост заболеваемости среди взрослых, и как результат – среди детей», - отметила врач.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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