Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19

На сегодняшний день среднесуточная заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму составляет 8-12 человек.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В среднем в сутки регистрируется от 8 до 12 случаев заражения коронавирусом среди детей. Сейчас дети разобщены: школы не работают, детские садики – тоже. Пока у нас такие среднесуточные цифры заболеваемости», - сказала главный санитарный врач Крыма.

Главный внештатный специалист Минздрава Крыма по инфекционным болезням у детей Людмила Прокудина отметила, что в республике зафиксированы тяжелые случаи течения коронавируса у несовершеннолетних, но они единичны.

«Летальных исходов у нас, к счастью, нет. У нас все исходы благоприятные. Но, отмечу, что около 90% детей болеют легкой или бессимптомной формой коронавируса, причем проходят они без последствий. Сейчас рост заболеваемости среди взрослых, и как результат – среди детей», - отметила врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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