Власть
Симферопольцы задыхаются от цветущей амброзии
фото © primechaniya.ru
Жители частного сектора на разветвлении дорог улиц Петровская балка и Археологическая в Симферополе задыхаются от цветущей амброзии.
«Не у каждого живущего в частном секторе есть газонокосилки, косы. В ЕДДС обращались, результат нулевой. Помогите устранить данную проблему», - написала в Facebook пользователь социальной сети Таня Макарова.
Официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко ответил женщине, что участок включили в план.
«В сжатые сроки покос будет выполнен», - заверил Черниченко.
Ранее сообщалось о том, что в правительстве Севастополя не знают как бороться с амброзией, которая повсеместно разрослась в общественных пространствах города. Местные жители страдают не только находясь непосредственно у аллергена, но и в своих квартирах во время проветривания помещений.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП. Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.
Белую скалу в Крыму пытаются защитить от парковки на вершине. Летавшие у массива воздушные шары создавали соблазн для автомобилистов заезжать прямо на гору.
Севастополь утопает в амброзии. Опасный аллерген становится основным элементом в озеленении общественных пространств города-героя.
Достопримечательности Большого каньона Крыма разрушены. В Большом каньоне Крыма, что в Бахчисарайском районе, туристы вынуждены переходить реку вброд из-за того, что разрушенные паводком полтора месяца назад мосты до сих пор не восстановлены.
Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 319 случаев коронавируса.
Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности видео
Пожар в доме по улице Кривошты, 10 локализован. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на боевых участках.
Аксенов приказал срочно пересчитать все ямы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил определить чиновников, ответственных за регулярный подсчет ям на полуострове.
Кучма рассказал почему Украина потеряла Крым и когда он вернется
Украина потеряла Крым из-за того, что «не стала защищаться против захватчиков. Но оккупирован полуостров не на всегда», считает Кучма.
25 августа
Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченцафото
25 августа
Отдых в Крыму неожиданно подешевел
В сентябре отдых на морских курортах значительно подешевел, в частности пакетные туры в Крым упали в цене до 40%.