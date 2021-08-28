Симферопольцы задыхаются от цветущей амброзии

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Жители частного сектора на разветвлении дорог улиц Петровская балка и Археологическая в Симферополе задыхаются от цветущей амброзии.

«Не у каждого живущего в частном секторе есть газонокосилки, косы. В ЕДДС обращались, результат нулевой. Помогите устранить данную проблему», - написала в Facebook пользователь социальной сети Таня Макарова.

Официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко ответил женщине, что участок включили в план.

«В сжатые сроки покос будет выполнен», - заверил Черниченко.

Ранее сообщалось о том, что в правительстве Севастополя не знают как бороться с амброзией, которая повсеместно разрослась в общественных пространствах города. Местные жители страдают не только находясь непосредственно у аллергена, но и в своих квартирах во время проветривания помещений.

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Севастополь утопает в амброзии. Опасный аллерген становится основным элементом в озеленении общественных пространств города-героя.

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